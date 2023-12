Bio-Distretto Alto Tirreno Cosentino, definire strategie per un futuro sostenibile

StrettoWeb

L’Assemblea dei Soci e Simpatizzanti del Bio-Distretto dell’Alto Tirreno Cosentino è in programma per Domenica 10 Dicembre, alle ore 10.00, presso l’Agriturismo L’Arca a Belvedere Marittimo. L’obiettivo principale di questo incontro è affrontare le sfide attuali e delineare strategie per promuovere un futuro sostenibile nell’ambito dell’agricoltura locale, con un’attenzione particolare alla salvaguardia della salute umana, animale e del territorio circostante.

All’ordine del giorno, sarà inclusa una dettagliata revisione delle attività svolte nel corso del 2023. Si discuterà della collaborazione con l’Istituto Tecnico Agrario di Cirella, i progressi nel progetto sulla filiera agro-tessile di Calabria, la cooperazione con l’Università della Calabria e la rete nazionale dei Bio-distretti. Saranno approfondite le iniziative dedicate al Turismo di Prossimità, finalizzate ad incentivare la partecipazione delle aziende agricole e la destagionalizzazione del turismo nelle aree interne, parallelamente alla valorizzazione delle sementi autoctone.

Inoltre, verrà presentato lo stato attuale del Distretto del Cibo. Si analizzeranno anche le possibili implicazioni delle decisioni in fase di definizione a livello nazionale ed europeo, potenzialmente influenti sulle metodologie di coltivazione e sulla protezione delle produzioni locali. L’invito è rivolto a tutti coloro interessati a partecipare attivamente, contribuendo non solo all’individuazione delle criticità nel settore, ma anche alla proposta di stimoli e soluzioni.

Questo percorso coinvolge tutti, dal produttore al consumatore, delineando la strada da percorrere per un cambiamento di rotta. Al termine dell’assemblea, è previsto un momento conviviale. Si prega di confermare la partecipazione entro sabato, segnalando eventuali intolleranze alimentari. Per ulteriori dettagli e per confermare la partecipazione: baticos.15@libero.it o contattare Grazia Capparelli al 3335233331.