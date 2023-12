Cosenza, avanti a piccoli passi: altro 0-0, reti bianche a Bari

StrettoWeb

Il Cosenza va avanti a piccoli passi. Dopo essersi messa alle spalle il brutto periodo negativo, con le tre sconfitte di fila, un altro 0-0 è seguito a quello casalingo contro il Parma. Anche questo pomeriggio, a Bari, risultato a reti bianche. Non molti scossoni da entrambe le parti: gara equilibrata, con qualche contropiede fallito dai galletti e l’espulsione finale a Praszelik per doppia ammonizione. Anche in classifica gli scossoni non sono molti. La squadra di Caserta sale a quota 21, a +4 dalla Ternana e a – 6 dai playoff.

Bari-Cosenza 0-0, il tabellino

BARI: Brenno; Dorval, Di Cesare (45′ Zuzek), Vicari, Ricci; Edjouma (84′ Acampora), Benali, Maita (76′ Bellomo); Achik (76′ Aramu), Nast (84′ Menez), Sibilli. A disp.: Pissardo, Matino, Faggi, Pucino, Ahmetaj, Morachioli, Frabotta. All.: Marino

COSENZA: Micai; Meroni, Venturi, Fontanarosa (74′ Sgarbi); Rispoli (56′ Cimino), Praszelik, Zuccon (56′ Calò), Florenzi (45′ Voca), Martino; Mazzocchi, Tutino (84′ Crespi). A disp.: Marson, Forte, D’Orazio, Arioli, Zilli, Viviani, La Vardera. All.: Caserta

ARBITRO: Matteo Gualtieri della sezione di Asti , assistenti: Niccolò Pagliardini di Arezzo e Marco D’Ascanio di Ancona , IV ufficiale Giorgio Di Cicco di Lanciano, al VAR Gianluca Aureliano di Bologna, AVAR Alberto Santoro di Messina.

NOTE: Spettatori: 17.646, tifosi squadra ospite: 1.290 (settore esaurito). Espulsi: -. Ammoniti: Di Cesare (BA) Ricci (BA) Benali (BA) Florenzi (CO) Nasti (BA) Cimino (CO) Sibilli (CO) Praszelik (CO).

Risultati Serie B, 18ª giornata

Cittadella-Spezia 4-1

Como-Palermo 3-3

Cremonese-Modena 4-0

Parma-Ternana 3-1

Venezia-Lecco 2-2

Catanzaro-Brescia 2-3

Bari-Cosenza 0-0

Pisa-Ascoli 1-0

Sampdoria-Feralpisalò 2-3

Sudtirol-Reggiana 2-3

Classifica Serie B

Parma 38

Venezia 34

Cremonese 32

Como 32

Cittadella 32

Catanzaro 30

Palermo 29

Modena 27

Brescia 25

Sampdoria 22

Bari 22

Cosenza 21

Pisa 21

Sudtirol 20

Reggiana 20

Ternana 17

Lecco 17

Spezia 16

Ascoli 16

Feralpisalò 13