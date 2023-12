Barcellona P.G., uomo arrestato per droga: in un’abitazione rinvenuto stupefacente, soldi ed un bilancino

StrettoWeb

Lo scorso pomeriggio, personale del Commissariato di P.S. di Barcellona P.G., durante l’intensa attività di prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, ha tratto in arresto un uomo pluripregiudicato per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciata una seconda persona, in stato di libertà, per lo stesso reato.

Nello specifico i Poliziotti notavano l’arrestato, riconosciuto come pregiudicato per reati specifici, che con fare sospetto si aggirava nei pressi di un’abitazione non a lui, ufficialmente, in uso. Avendo trovato nelle tasche dell’uomo la chiave del citato appartamento procedevano ad una perquisizione. Il controllo dava esito positivo, infatti venivano rinvenuti e sequestrati: gr. 16 di cocaina, gr. 175 di marijuana, un bilancino di precisione, soldi contanti e cartucce da guerra.

L’arrestato, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Barcellona, è stato posto ai domiciliari in attesa di direttissima. L’affittuario dell’appartamento, non colto nella flagranza di reato, è stato denunciato in stato di libertà per lo stesso reato.