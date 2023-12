L’Avis Cosenza celebra Francesco Baldo: a 58 anni, dona il sangue per cento volte

StrettoWeb

Un compleanno del tutto speciale, che nulla ha a che fare la data di nascita. Francesco Baldo, 58 anni, ha spento ben 100 candeline per celebrare un anniversario davvero importante, la sua centesima donazione di sangue. Ad organizzare i festeggiamenti è stata l’Avis di Cosenza che lo ha ringraziato per la sua buona azione: “facciamo i nostri più calorosi auguri a Francesco Baldo, che che con questa donazione ha toccato quota 100. Lo ringraziamo per il suo sostegno donando una delle creazioni del nostro consigliere, Tommaso Orsimarsi“.

Il signor Francesco, emozionato ed onorato del riconoscimento, ha espresso parole di gratitudine nei confronti del centro Avis cosentino e ha sottolineato l’importanza di donare il sangue. “Ho iniziato a donare il sangue dal lontano 1989 all’Avis di Cosenza quando la sede era a corso Mazzini. Ho sempre ritenuto importante compiere questa azione rivolta a coloro che hanno bisogno di questo nostro piccolo, ma importante gesto, che si rivela un prezioso aiuto per tante persone che soffrono e conducono una vita spesso difficile, piena di complicazioni per la salute”.

“Grazie a tutte le persone della sede Avis di Cosenza che ogni giorno si prodigano per tutti noi donatori svolgendo un grande lavoro che portano avanti con grande dedizione e abnegazione. Grazie di cuore a tutti”. Baldo prosegue nella sua missione riprendendo le parole di don Antonio Sciortino: “ogni giorno, in Italia, migliaia di persone sopravvivono grazie a un gesto così semplice, ma così importante. Non indugiamo perché certe cose non accadono solo agli altri. Gli altri siamo anche noi”. Grazie Francesco!