Crotone, auto prende fuoco mentre il conducente è alla guida

Ieri alle ore 19:15 circa una telefonata alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Crotone segnalava un incendio auto in via G. Falcone. All’arrivo sul posto nel parcheggio alle spalle del Palamilone, un vettura Mercedes, dichiarava il conducente, mentre era nel traffico cittadino veniva avvisato da passanti e automobilisti che vi erano fiamme sotto la stessa. Il coraggioso conducente per evitare danni ulteriori, si dirigeva in un parcheggio abbandonando la vettura che nel frattempo veniva interessata dell’incendio. I vigili del fuoco repentinamente spegnevano le fiamme che avevano raggiunto anche una vettura Fiat Punto vicina al parcheggio effettuato dal malcapitato prima di abbandonare l’auto, sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.