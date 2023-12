Atto intimidatorio nel Tirreno Cosentino: a fuoco tre auto

StrettoWeb

Non si arresta l’ondata di escalation criminale che riguarda tutto il territorio della provincia di Cosenza, dallo Jonio al Tirreno. Nella notte tra sabato e domenica infatti, tre auto sono andate improvvisamente a fuoco. Il mezzo, oggetto dell’atto intimidatorio, è una Volkswagen Tiguan, appartenente ad un professionista della zona, che è stata distrutta dalle fiamme. Il rogo, poi, ha raggiunto altre due autovetture parcheggiate nelle vicinanze: trattasi di una una Fiat Cinquecento e una Nissan Qashqai che, a loro volta, hanno subito notevoli danni.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco i quali, con prontezza, hanno estinto l’incendio prima che interessasse altre vetture. Sull’episodio indagano le forse dell’ordine le quali, ovviamente, propendono per la matrice dolosa. Sulla faccenda si è espresso anche il sindaco di Scalea, Giacomo Perrotta, il quale ha dichiarato: “sono “vicino al professionista, nonché amico, colpito e alla sua famiglia. Sono certo che le forze dell’ordine faranno luce sull’accaduto, soprattutto sulla natura dell’incendio. Tutti ci auguriamo che non sia doloso ma se così non fosse è necessario unirci e riflettere, non polemizzare e dividerci”.