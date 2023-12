Athena Christmas 2023, grande successo per l’evento a cura di Mariangela Zaccuri

StrettoWeb

Presso la gremitissima sala Diamante dell’Hotel Apan, si è svolta una kermesse di moda cultura e spettacolo a cura di Mariangela Zaccuri, presentatrice di eventi sul territorio nazionale e locale.

Il pubblico ha assistito alla genesi della dea Athena in uno show estemporaneo creato dalle eccellenze territoriali che si sono susseguite sul palco insieme alle numerose collaborazioni di realtà commerciali del territorio che hanno aderito a questo progetto, tantissimi i consensi degli addetti ai lavori del settore.

Con l’appellativo di divulgatrice di bellezza Mariangela Zaccuri si dichiara pronta per nuove kermesse per il 2024 sempre all’insegna del gusto, dell’eleganza e dello stile in costante evoluzione, grazie al feeling che ormai da anni ha con il pubblico.

Ospite della serata il Consigliere Comunale Mario Cardia che ha dichiarato: “Complimenti Mariangela Zaccuri per essere riuscita a dare lustro al nostro territorio in una fase delicata come questa , chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di sostenere le realtà positive che si mettono in gioco per la nostra città con competenze e professionalità e Mariangela ne è un esempio concreto”.

Si ringrazia Carlo Crea per la collaborazione marketing e l’esperienza messa a disposizione e agli sponsor che hanno contribuito :

Cuppari Couture, gioelleria Bellini, Lay low, gufi blu, Bioplanning studio di Gianluca Piromalli, lido Acqua azzurra, Corona Petroli, centro auto e moto specialisti e ricambi, assicurazioni Cogliandro, Meraki store, C & V centro degli acquisti, Istituto Airam, Alessandra Gualtieri make up artist, fiocchi ed eventi Rossella Laurendi, vetrocar, ritrovo Libertà, Kalos jero, briciole di bontà, Porcino sistemi, Katia Amedeo creazioni, FM Credit, Le quattro forbici per il successo, parafarmacia Creazzo, La casa del cuscino del Materasso, Antiqua trattoria Tamiro, Reggio TV, Giuseppe Fosso fotografo.