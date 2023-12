Assalto alla Cgil, Castellino e Fiore condannati a 8 anni

StrettoWeb

Il Tribunale di Roma ha condannato Giuliano Castellino a 8 anni e 7 mesi di reclusione mentre Roberto Fiore a 8 anni e 6 mesi per l’assalto alla Cgil del 9 ottobre 2021. Dopo la sentenza di condanna dei due leader di Forza Nuova urla in aula e il grido “gente come noi non molla mai”.

I momenti di tensione dopo la sentenza nel processo principale per l’assalto alla Cgil sono proseguiti anche fuori dall’aula. Condannati anche l’ex Nar Luigi Aronica, Pamela Testa, Salvatore Lubrano e Lorenzo Franceschi.