“L’arte nei miei sogni”: la pittrice lametina Mara Leone espone al Chiostro di San Domenico

L’arte nei miei sogni. Questo il titolo della mostra di pittura in pieno

svolgimento al Chiostro di San Domenico a cura della pittrice lametina Mara Leone che con le sue opere presenta un exursus artistico ricco di significato e di sfumature policromatiche e polimateriche. “L’arte pittorica mi ha sempre affascinato fin da bambina, tanto che ho fatto la mia prima mostra all’età di dieci anni ed ho anche vinto un premio – commenta Mara Leone.

“I pennelli e i colori sono miei compagni di viaggio da sempre, mi aiutano ad esprimere emozioni, sentimenti, dolori e gioie”. Per quanto riguarda le opere

riguardanti la mostra “L’arte nei miei sogni”, la pittrice spiega che esse rappresentano un po’ il caleidoscopio della vita: dal sentimento appassionato dell’amore vero e ricambiato alla lotta contro la violenza di genere. Sono tratti a volte sfumati, a volte più marcati. Figure delineate con diverse tecniche pittoriche e anche su materiali di vario genere così come richiedono l’estro e la creatività di un vero artista.

“Così come vuole lo stato d’animo del momento” – sottolinea ancora Mara Leone – La mostra in corso al Chiostro è nata dopo di mesi di reclusione forzata in casa, dopo un periodo particolare della mia vita in cui proprio le difficoltà mi hanno spinto a lavorare con la fantasia e a superare ogni criticità con una vera e propria full immersion tra pennelli e colori per dare nuova luce e avvincenti prospettive alla quotidianità”. Tra le opere esposte al Chiostro c’è anche “Il bacio” che ha vinto il concorso nazionale dei pittori a Firenze nel 2020.