C’è “Aria di Natale” in provincia di Catanzaro: la magia di Serrastretta

Aria di Natale, questo il nome scelto per la coinvolgente iniziativa lanciata dalla Pro Loco di Serrastretta. L’invito rivolto a tutti i serrastrettesi è stato quello di organizzarsi all’interno della propria “Ruga” ed allestire un albero di Natale per abbellire il paese montano in occasione delle festività Natalizie. L’invito è stato ampiamente corrisposto tant’è che sono stati addobbati ben 21 alberi.

L’ingegno, l’originalità e la creatività gli unici requisiti richiesti e a ben vedere sono stati ampiamente rispettati. Tra le più disparate, le tematiche scelte per l’addobbo dell’albero: gli antichi mestieri di Serrastretta piuttosto che l’albero fatto con le sedie, vero simbolo del paese oppure quelli un po’ più tecnologici in grado di illuminarsi solo attraverso una bella pedalata su una bicicletta. Suggestivo l’albero dei ricordi e interessante l’albero di ciliegio fiorito a Natale ed inoltre ben due alberi dedicati alla violenza sulle donne. Ognuno diverso dall’altro, insomma, tutti però molto singolari e ispirati dalla fantasia dei serrastrettesi.

Affascinante è stato il momento dell’accensione degli alberi. Milioni di lucine alle ore 18.00 di Domenica 17 Dicembre si sono accese contemporaneamente in tutti rioni, illuminando le strette vie del paese con un magico sfarfallio di colori. L’atmosfera che i cittadini di Serrastretta sono riusciti a dare al proprio paese rimarrà per tutto il periodo natalizio. Gli alberi infatti rimarranno illuminati fino a domenica 7 Gennaio, data prevista per lo spegnimento. Sono tutti completamente visitabili e ci si può muovere in autonomia attraverso una mappa creata apposta per l’occasione che facilita l’individuazione degli alberi sparsi per tutto il paese.

Una divertente iniziativa che ha portato gli abitanti di Serrastretta a condividere l’impegno passando gran parte del tempo insieme. Questo forse il giusto ingrediente che ha determinato il successo di questa bella iniziativa. Si respira “Aria di Natale” a Serrastretta ma sembra, vista la larga condivisione dell’iniziativa, che ci sia stata più che altro una gran Voglia di Natale.