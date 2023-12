Appuntamento con la cultura a Botricello con l’ultima opera di Paolo Camastra

StrettoWeb

Grande evento culturale Venerdì 29 Dicembre 2023 a Botricello, per la presentazione del volume “La Gerusalemme Liberata – Poema di Torquato Tasso – Narrato in prosa da Paolo Camastra“. L’appuntamento è alle ore 17, nella Sala Convegni Comunale di via Rinascimento. Si tratta dell’ultimo libro realizzato dal Dott. Paolo Camastra, una trasposizione “in prosa” del celebre poema eroico di Torquato Tasso. L’evento sarà moderato dal Giornalista Professionista Luigi Stanizzi, Fondatore e Presidente del Premio Mar Jonio, e inizierà con una introduzione al libro del Dott. Pasquale Camastra, (figlio dell’autore), che ne ha curato anche l’edizione, ingegnere Informatico, botricellese di origine e romano di adozione, attualmente a capo del Dipartimento di Infrastrutture Tecnologiche e Cybersecurity della Fintech SOLDO, una multinazionale con sedi a Londra, Dublino, Parigi, Milano e Roma.

Seguiranno gli interventi del Presidente della Banca di Credito Cooperativo Centro Calabria, Dott. Giuseppe Spagnuolo, del Parroco di Botricello, Don Rosario Morrone, del Sindaco di Botricello, il Giornalista Professionista Simone Puccio e del Sindaco di Stalettì, Prof. Mario Gentile. Concluderà la serata un intervento dell’autore, Dott. Paolo Camastra, che racconterà quali sono i motivi della genesi della sua ultima fatica letteraria. Il libro non sarà in vendita ma sarà distribuito in omaggio a Scuole, Biblioteche Comunali, Circoli Anziani e Associazioni Culturali.