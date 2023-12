Ancora intimidazioni nella notte: a fuoco l’ennesima auto nella Sibaritide

StrettoWeb

Ancora intimidazioni in provincia di Cosenza: non solo i mezzi di una ditta privata a Scalea, ma colpita anche la fascia dell’Alto Jonio, nella cittadina di Trebisacce. Un auto infatti, ha preso improvvisamente fuoco la scorsa notte in via Prima Piana, vicino alle Scuole Elementari del paese. L’auto in questione, un’Audi A4 di colore bianco, appartenente a cittadini di origine straniera, è andata in fiamme poco dopo la mezzanotte. Nonostante l’intervento dei Vigili del Fuoco di Trebisacce, impegnati prima nel comune di Rocca Imperiale, e di quelli del distaccamento di Castrovillari, del mezzo non è rimasto più nulla. Sull’accaduto indagano i Carabinieri: appare ormai certa la matrice dolosa di questi incendi.