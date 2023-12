“D’amore non si muore”, Straface (Fi) incontra gli studenti calabresi per parlare di femminicidio

StrettoWeb

“Ieri mattina, su invito della Dirigente Scolastica dell’I.C. Don Bosco di Cantinella Laura Sisca ho partecipato alla manifestazione “D’amore non si muore”, organizzata dalla scuola per sensibilizzare sul mai troppo discusso tema del femminicidio. È stato un momento molto importante di riflessione e di spunto, cui hanno partecipato attivamente anche gli studenti del Don Bosco attraverso momenti teatrali e musicali sul tema del femminicidio”. Da Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative sostengo convintamente iniziative del genere che sono attività fondamentali di sensibilizzazione, in particolar modo quando sono organizzate nelle scuole“.

“Ai tanti ragazzi presenti ho spiegato cosa si sta facendo per contrastare il fenomeno attraverso le iniziative messe in campo per supportare i centri di accoglienza per donne vittime di violenze, il progetto pilota annunciato dal Vice Presidente Princi che prevede la figura dello psicologo nelle scuole a sostegno dei docenti e soprattutto delle famiglie in percorsi legati all’educazione e all’affettività, l’approvazione di una “mozione rosa” con la quale abbiamo chiesto alla Regione Calabria di istituire un fondo di solidarietà per la tutela di quelle che spesso sono le vittime silenti e nascoste di questi orribili reati, i minori”. Lo ha dichiarato Pasqualina Straface, consigliere regionale della Calabria-