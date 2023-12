Non solo Amadeus: a Crotone si aspetta il Natale insieme a Pinocchio

StrettoWeb

“La Cooperativa Shalom, divenuta negli anni importante punto di accoglienza per tutte le famiglie in difficoltà, ha voluto regalare ai suoi ospiti amorevolmente coccolati e curati come sempre dai suoi operatori, anche a loro la possibilità di esibirsi da attori protagonisti su un palcoscenico, interpretando una delle fiabe italiane più amate nel mondo, Pinocchio”.

“Ognuno di loro, doveva rappresentare uno dei vari personaggi divenuti iconici nell’immaginario collettivo, insieme allo stesso Pinocchio, i vari Mastro Geppetto, Mastro Ciliegia, la Fata dai capelli turchini, il Grillo Parlante, il Gatto e la Volpe, Mangiafuoco, Lucignolo, guidati magistralmente dietro le quinte dalla sapiente regia della poliedrica artista Roberta Sestito, che con dedizione ha messo in campo tutta la sua passione e l’esperienza nel settore, impegnando e coinvolgendo i ragazzi, frutto di mesi di prove nelle ampie e soleggiate aule del Centro Diurno “Marianna Agostino” Caritas dove si è creato un vero e proprio laboratorio teatrale”.

“Ed i risultati sono stati apprezzati dal numeroso pubblico e dai familiari presenti, divertendosi con i veri protagonisti della giornata (ovvero i nostri amati ospiti), dimostrandolo con un lungo applauso presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo Alcmeone che si è resa fin da subito disponibile ad accogliere l’evento. L’opera letteraria di Pinocchio non è stata una scelta non casuale perché ha un significato pedagogico senza tempo, piena di allegorie come il rendersi che alcune scelte possono cambiare le nostre vite nel bene e nel male”, Jimmy Pignolo.