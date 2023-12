Allerta Meteo in Sicilia: domani piogge e venti in provincia di Messina

StrettoWeb

Piogge e venti per l’intera provincia di Messina. La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valida dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, martedì 5 dicembre. “Nel corso della giornata di domani martedì 5 dicembre, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui versanti tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino di allerta.

In particolare, sono previsti “venti tendenti a forti da Nord-Ovest, con rinforzi di burrasca; localmente forti sudoccidentali, in successiva rotazione da nord-ovest”.