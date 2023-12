Al Piria di Rosarno inaugurati due laboratori e una serra aeroponica | FOTO

StrettoWeb

All’Istituto d’Istruzione Superiore “R. Piria” IPSASR di Rosarno si è svolta questa mattina l’inaugurazione di due nuovi laboratori: Chimica e Agro-Alimentare. Inaugurata anche una serra aeroponica. L’evento è stato organizzato dalla vicepreside, prof.ssa Francesca Corso, dalla referente di sede, prof.ssa Mariarosaria Ingegnere, dal Direttore dell’azienda agraria, prof. Gaetano Mercatante, dai referenti dei lavoratori di trasformazione agroalimentare, proff. Fabio Colistra e Nicola Zito, e dalla prof.ssa Angela Lio.

Presenti all’inaugurazione, oltre alla dirigente, prof.ssa Mariarosaria Russo, anche il sindaco della città di Rosarno dott. Pasquale Cutrì, il senatore Giovanni Arruzzolo e il consigliere regionale dott. Domenico Giannetta.

Nel laboratorio di chimica si svolgeranno analisi dei suoli e delle acque, oltre che di prodotti agroalimentari (vino, olio e confettura), con relativa lettura al microscopio dei patogeni della frutta. Nel laboratorio di trasformazione agroalimentare si procederà alla produzione di conserve da orticole e da frutta (Agrumi in particolare e kiwi). Verranno inoltre preparati distillati di frutta e bevande idroalcoliche.

Nelle serra si procederà alla propagazione di piantine e talee, produzione di orticole (fragole) fuorisuolo in panetti di fibra di cocco e produzione di insalate e ortaggi estivi, oltre che di fiori in idroponica. Verranno prodotte anche erbe aromatiche (basilico e prezzemolo) in aeroponica. La serra produce a basso consumo di acqua e fertilizzanti. Verrà inoltre avviato il controllo dei patogeni con monitoraggio delle fitopatie e gestione dei dati climatici, attraverso l’uso della capannina meteorologica.