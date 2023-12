L’affitto non pagato da Crosetto e i legami con l’amico imprenditore che voleva rilevare la Reggina

StrettoWeb

Il Ministro Guido Crosetto non paga l’affitto. Che, detta così, suona malissimo. Ma è la realtà. Lo fa sapere il Fatto Quotidiano, ma c’è una spiegazione dietro. E’ la stessa che coinvolge il proprietario della casa, che ha un legame – seppur lontano, indiretto e solo di qualche giorno – con la Reggina. Partiamo dall’inizio. Crosetto da quattro mesi abita con la famiglia in un superattico da 220 metri quadri in un comprensorio in zona Aurelia a Roma. E, appunto, come rivela il Fatto Quotidiano, non paga l’affitto. I motivi? Il proprietario della casa doveva ristrutturare l’appartamento, ma i lavori sono durati troppo e così gli abbonato l’affitto.

Crosetto, Saladini e i legami – brevi e indiretti – con la Reggina

Ma chi è il proprietario di casa? Si chiama Carmine Saladino. Chi vi ricorda, escluso Saladini? E’ l’imprenditore romano coinvolto da Nick Amoruso e Mark Iuliano con l’intenzione di partecipare alla manifestazione d’interesse per far ripartire il calcio a Reggio Calabria a settembre dopo le note peripezie sportive sullo Stretto. Alla fine, come sappiamo, la cordata ha deciso di non partecipare alla manifestazione, dopo incontro di Amoruso con l’allora Sindaco f.f. Paolo Brunetti. A capo della cordata, in termini di capacità economiche, c’era appunto Saladino.

Chi è Carmine Saladino

Carmine Saladino, imprenditore romano, è amico di Crosetto, socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Maticmind, società che nel 2022 ha fatturato 409 milioni di euro e che gestisce anche appalti con la Pubblica Amministrazione. “Il contratto è stato fatto a novembre con la speranza di finire i lavori a fine anno. Purtroppo i tempi si sono allungati e sto creando disagio a un amico”, ha detto l’imprenditore, interrogato sul tema. “Maticmind è un’azienda nazionale che lavora da oltre 30 anni con successo e professionalità. Non ha bisogno di niente per competere in un mercato dove si agisce con gare pubbliche e regolate dal codice degli appalti”.

Il tweet (scocciato) di Crosetto

Dunque, com’è noto, Crosetto non paga perché ci sono lavori in corso. La versione confermata poi dallo stesso Saladino. E il Ministro della Difesa tende ad evidenziarlo anche in un tweet – con tanto di foto – in appare scocciato. “Mi disgusta doverlo fare ma mi sono stufato. ‘Come mai si è trasferito da 2 mesi in un appartamento (non utilizzando l’alloggio di servizio a disposizione, gratuitamente, alla difesa) e pagherà da gennaio?’ Semplicemente perché i lavori (a carico a locatore) sono a questo punto”, scrive Crosetto, che posta le foto dei lavori.

Mi disgusta doverlo fare ma mi sono stufato.

“Come mai si è trasferito da 2 mesi in un appartamento (non utilizzando l’alloggio di servizio a disposizione, gratuitamente, alla difesa) e pagherà da gennaio?”

— Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) December 19, 2023