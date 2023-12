A2 Salerno-Reggio Calabria, terribile incidente tra Falerna e Lamezia: 4 feriti trasportati in ospedale, auto distrutte

StrettoWeb

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta nel tardo pomeriggio sulla autostrada A2 del Mediterraneo, direzione Sud, tra gli svincoli di Falerna e Lamezia Terme per incidente stradale. Due le vetture coinvolte una Peugeot 508 ed un BMW Z4. Quattro il bilancio dei feriti.

Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre una donna rimasta incastrata nell’abitacolo della Peugeot. La stessa veniva affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera. Anche gli altri tre malcapitati venivano trasportati in ambulanza presso struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti e controlli.

I vigili del fuoco provvedevano altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia stradale e personale Anas per gli adempimenti di competenza. L’autostrada A2, nel tratto interessato dal sinistro, chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso. Intervento.