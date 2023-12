A scuola di solidarietà con l’istituto Alberghiero “Trecroci” di Villa San Giovanni

StrettoWeb

La collaborazione tra l’associazione Banco Alimentare di Reggio Calabria e l’istituto Alberghiero “Trecroci” di Villa San Giovanni, con la collaborazione della Parrocchia dei SS Cosma e Damiano di Villa S. Giovanni, ha dato vita ad un mese all’insegna della Solidarietà e della lotta allo spreco alimentare. I volontari del Banco Alimentare dopo aver incontrato gli studenti dell’istituto promuovendo i valori della condivisione e della gratuità, l’importanza del sostegno al bisogno e di evitare gli sprechi (Obiettivo 12- Produzione e consumo responsabili dell’AGENDA 2030), hanno dato vita grazie alla stretta sinergia tra scuola e associazione, ad una raccolta di alimenti alla quale tutta la popolazione scolastica ha partecipato per sostenere le attività quotidiane che il Banco alimentare svolge in sostegno delle oltre 55.000 persone che versano in condizioni di indigenza nella sola Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Questo breve ma intenso percorso ha avuto come gesto conclusivo la preparazione del “Pranzo Solidale Natalizio” che gli studenti, accompagnati dai docenti, hanno amorevolmente preparato trasformando gli alimenti recuperati dal Banco Alimentare in vere e proprie prelibatezze.

Sono state circa 50 le persone che invitate dai volontari della Parrocchia hanno trascorso un pranzo diverso, caloroso, segno che la comunità è attenta alle fragilità che il nostro tempo ci presenta.

Sono questi i percorsi formativi che oggi più che mai la scuola ha il dovere morale di proporre ai ragazzi, che con grande intelligenza e senso del dovere hanno accettato senza esitarne un istante.

Il Banco Alimentare ringrazia di vero cuore la dirigente Prof.ssa Enza Loiero per aver sin da subito accettato di aprire le porte dell’istituto e per aver messo a disposizione professionalità ma soprattutto l’amore a chi forse ne ha maggiormente bisogno.

Ringraziamo i docenti: Patafi, Melidone, Giordano, Murina, Nicoló, per aver seguito le attività con amorevole dedizione alla motivazione sociale