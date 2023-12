A Reggio Calabria la mostra d’arte “Dove i Sogni Prendono Forma”

StrettoWeb

La mostra promette un’esperienza coinvolgente, invitando gli spettatori a esplorare il regno dell’immaginazione e dell’emozione, accuratamente plasmati su ogni tela. ogni pennellata sulla tela racconta una storia, invitando gli spettatori ad immergersi in un mondo in cui l’immaginazione non conosce limiti. Blagica e artista macedone, nata e cresciuta a Skopje dove nel 2011 si laurea in storia dell’Arte.

Durante il suo percorso artistico Blagica ha esposto le sue opere in numerose mostre internazionali d’arte contemporanea dove ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti, come “Paratissima”(anno 2015), “Paratissima (anno 2016), “Tocka”(2023). “Dove i Sogni Prendono Forma” è la prima mostra personale di Blagica che ha scelto proprio Reggio per realizzare questo piccolo, ma importantissimo traguardo, che sarà un punto di partenza nel suo percorso.

La mostra sarà visibile dal 12 Dicembre 2023 al 12 Gennaio 2024, all’Atelier “Dedalo”, via Salvatore Quasimodo n.5, Reggio Calabria. Orari d’apertura: Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica dalle 17:00 alle 20:00.