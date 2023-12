A Messina ritorna EPIC – Esperienze Performative di Impegno Civile

StrettoWeb

Ritorna per tutto il mese di dicembre EPIC ‘23 Messina- Esperienze Performative di Impegno Civile, il ricco progetto multidisciplinare di promozione delle Arti performative nelle periferie urbane, realizzato da Mana Chuma Teatro e sostenuto dal Comune di Messina con i fondi del Ministero della Cultura.

L’idea progettuale e la direzione artistica sono di Massimo Barilla e Salvatore Arena della Compagnia Mana Chuma.

Massimo Barilla dichiara: “Vogliamo spostare l’attenzione e la parola verso luoghi dimenticati, dove c’è la necessità di confronto, sensibilizzazione e la possibilità di un incontro. Abbiamo da sempre lavorato dal basso e abbiamo iniziato questo percorso da 30 anni, sia su Reggio Calabria che su Messina. Il teatro è una pratica universale e, con le nostre iniziative culturali, abbiamo creato una relazione biunivoca, a partire da quello che il territorio propone. Ogni volta ci troviamo davanti un patrimonio umano ricchissimo che vive in questi territori periferici e, purtroppo, troppo spesso dimenticati”.

Salvatore Arena aggiunge: “L’impegno civile deve essere di ampia visione e noi di Mana Chuma raccontiamo le periferie attraverso la nostra poetica, che è finalizzata allo scopo di creare un rapporto diretto e intenso con il territorio”.

Il programma di teatro di EPIC ‘23 Messina propone due spettacoli di nuova drammaturgia, entrambi prodotti dalla compagnia Mana Chuma: ‘Longa è a jurnata’ e ‘Spine’.

Longa è a jurnata di Salvatore Arena vede protagonisti lo stesso Arena insieme a Massimo Barilla, con incursioni musicali di Luigi Polimeni. Una lettura-spettacolo che si sviluppa in una giornata. I due amici Peppe e Vanni sono costretti ad abitare in un luogo angusto, a vivere la loro vita alla periferia dell’uomo, pur conservano un’umanità nel tentativo disperato di un domani.

Nella notte di Natale tra la nascita del bambino Gesù e una partita a carte persa. Saranno costretti da un debito a seppellirsi vivi in una casa abbandonata pure dai topi.

Longa è a jurnata andrà in scena nelle seguenti date e in queste location:

Sabato 9 dicembre alle 20.30 nella Saletta Il Castello di Sancio Panza di Contrada Conte, viale Annunziata

Giovedì 14 dicembre alle 11.00 al DAMS – dipartimento COSPECS (Via Concezione, 6/8).

Venerdì 15 dicembre alle 18:30 a Villa Cianciafara di via Zafferia.

Il secondo appuntamento in programma è con Spine che ha il testo e la regia Massimo Barilla eSalvatore Arena. Protagonisti in scena sono Stefania de Cola, Mariano Nieddu e Lorenzo Praticò. Le musiche originali sono di Luigi Polimeni e la scenografia è realizzata da Aldo Zucco.

Lo spettacolo è la rilettura dell’Otello di William Shakespeare collocato in un sud degli anni ‘80. Reggio Calabria. Tre personaggi. Un becchino, una locandiera e un oste. Il sangue della grande tragedia del Bardo avvia la tragedia minima dei tre personaggi incastrati in un racconto senza fine, circolare. Bagnato di vino e di lacrime. Costretti a raccontare per sempre attraverso un linguaggio che mischia i dialetti e le lingue. Il sogno e il dolore.

‘Spine’ andrà in scena sabato 16 e domenica 17 dicembre alle 18:30 a Villa Cianciafara di viaZafferia.

Tutti gli spettacoli del progetto EPIC ‘23 Messina sono a ingresso libero.

EPIC Esperienze Performative di Impegno Civile progetto di Mana Chuma Teatro

(Avviso pubblico per progetti di attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo nelle aree cittadine periferiche – Comune di Messina / Ministero della Cultura).

Nell’ambito dell’Accordo di Programma tra il Ministero della Cultura e la Città Metropolitana di Messina, “volto a promuovere progetti di inclusione sociale, di riequilibrio territoriale e tutela occupazionale, nonché a valorizzare il patrimonio culturale attraverso le arti performative nelle aree periferiche dei Comuni capoluogo delle città metropolitane”.

Ingresso libero. Contatto: +39 346 123 1116, info@manachumateatro.it, https://manachumateatro.it/epic-messina/.