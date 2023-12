A Mazzarino si terrà l’OPP! Festival – Energie U18

StrettoWeb

Il Centro di Educazione Ambientale AssoCEA Messina APS, partner della VI Direzione “Ambiente e Pianificazione” Servizio “Tutela Aria e Acque” Nodo In.F.E.A. della Città Metropolitana di Messina, diretta dal Dirigente ad interim ing. Giovanni Lentini, in occasione OPP! Festival – Energie U18 – che quest’anno avrà come titolo “The World Inside You: Expressing Your Emotions” e che si terrà a Mazzarino dal 20 al 22 dicembre 2023, con la collaborazione de il Ramarro e del Comitato dei Promotori della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea – incontrerà i giovani a Mazzarino il 22 dicembre 2023 dalle ore 9:30 alle ore 11:30 con la proiezione del Docufilm “La Macchia Mediterranea in Sicilia: tra paesaggio e Biodiversità” prodotto dal Nodo InFEA della Città Metropolitana di Messina e con una sessione di domande e risposte con dibattito sull’importanza del Capitale Naturale rappresentato dalla Macchia Mediterranea in Sicilia.

Per partecipare all’evento ecco il link: https://bit.ly/41ACWMS .

Nell’occasione sarà messo a dimora un Carrubo (tra i simboli della Macchia Mediterranea) in uno apposito spazio a verde in una delle 7 location dedicate al OPP! Festival, Energie U18.

A Tutti gli Ospiti verrà donata (sino ad esaurimento scorte) la Cartolina Celebrativa dei 10 anni della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea e la Spilletta con il Simbolo del Corbezzolo!

Per saperne di più:

Sette le location che ospiteranno le attività del Festival: gli spazi al piano terra di Palazzo Alberti, la Chiesa di S.Ignazio, l’Ex Collegio dei Gesuiti, la Palestra della Scuola Badia e Farm Cultural Park con il cortile di The Embassy e Palazzo Tortorici.

Dalle 9 del mattino sino alle 23 di sera, per tre giorni, un susseguirsi incalzante di attività, ospiti prestigiosi, artisti e creativi nazionali ed internazionali, Istituzioni prestigiose come il Ministero degli Affari Esteri, il Consolato Americano a Napoli, NAS Sigonella, Agrigento Capitale della Cultura 2025, ENEA, Amnesty International Sicilia, Arcigay, renderanno Mazzarino per tre giorni Capitale dei Giovani e della Creatività.

Il programma di Opp Festival ENERGIE U18 si comporrà di esibizioni e installazioni, diverse decine di attività laboratoriali per ragazze e ragazzi, spettacoli dal vivo con musica, performance, danza, teatro e sport urbani, il cinema con Beppe Manno di Doc rassegna itinerante del cinema d’autore, tre worhshop di rigenerazione urbana con i Dipartimenti di Architettura di Palermo, Enna e Siracusa per approfittare del Festival per restituire alla città tre nuovi spazi pubblici valorizzati, una simulazione del Parlamento Europeo con United Network, una American City Living Library con i Sailors di NSA Sigonella, il famoso mercato vintage e handmade di The Second Life, tornei di ping pong, scacchi e risiko, una mitica caccia al tesoro, presentazioni di libri e incontri pomeridiani non solo per teenager ma anche per i “giovani dentro” e infine un momento dolce e natalizio con i gustosi panettoni Di Stefano. Non solo per teenager, ogni giorno alle 19, alcuni degli ospiti speciali incontreranno anche i “diversamente giovani” del territorio.