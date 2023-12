A Lamezia “Babbo Natale in moto” per aiutare i bambini ricoverati in pediatria

StrettoWeb

Prosegue con grande entusiasmo e iniziative solidali di grande impatto sociale, l’attività dell’associazione lametina “I Compatti”. In occasione del Natale 2023, infatti, questo vulcanico gruppo di motociclisti, aggregatisi spontaneamente nel dicembre del 2020, ha organizzato per domenica 17 dicembre, una passeggiata per le vie principali della città, denominata “Babbo Natale in moto” partendo da Piazza Italia. Dopo aver percorso le vie principali di Sant’Eufemia e Sambiase, i centauri faranno tappa presso il reparto di pediatria dell’ospedale San Giovanni Paolo II, dove si fermeranno a far visita ai piccoli.

“Porteremo in dono – dicono i rappresentanti dell’associazione – due stetoscopi pediatrici e un optofono, strumento in grado di convertire caratteri in suoni per i bambini non vedenti”.

Dopo la visita all’ospedale il corteo si sposterà per le vie principali di Nicastro per poi fermarsi in piazzetta San Domenico, in uno spazio autorizzato dal comune di Lamezia Terme, che ha patrocinato l’evento.

“Abbiamo, grazie ai nostri sponsor – fanno sapere i bikers –, preparato più di 150 pacchetti contenti caramelle e giochi, da regalare a tutti i bimbi che prenderanno parte alla giornata di festa e che potranno incontrare Babbo Natale in sella ad una fiammante motocicletta”.

I Compatti, in questi 3 anni dalla loro nascita, si sono sempre prodigati per dare una mano a chi ne avesse bisogno, con iniziative di solidarietà, facendosi conoscere sul territorio calabrese, fino ad arrivare all’evento, tenutosi a giugno 2023 sul lungomare di Falerna, che ha visto la partecipazione di oltre 350 appassionati