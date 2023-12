A Bova Marina la 1ª edizione del Delia Christmas

StrettoWeb

Sabato 23 Dicembre a Bova Marina andrà in scena un nuovo evento lanciato dal Comitato Giovani Bova Marina, un gruppo di cittadini volenterosi che hanno nel cuore la propria terra e voglio restituire un senso di comunità al proprio paese. La manifestazione è stata denominato Delia Christmas (1ª edizione), antico nome della cittadina di Bova Marina. Ad allietare la serata sarà il maestro Cosimo Papandrea che darà vita ad un gran concerto di musica etnica, aperto dalla partecipante allo Zecchino d’Oro Delia Tracló e dal cantautore Bovese Damiano Rodà.

Già dal pomeriggio i bambini troveranno in piazza l’ufficio postale di Babbo Natale dove recapitare le letterine natalizie e scattare delle foto tessere; dalle 19:30 saranno aperti gli stand gastronomici dove i cittadini potranno degustare panini con la porchetta, zeppole, vino e profitterol a volontà. Ci saranno, inoltre, stand pubblicitari e bancarelle varie. Per concludere la serata, dopo il gran concerto del maestro Papandrea, prenderà vita il magico “Ballu du Camiddu”. Dopo l’Oktoberfest Bovese, i giovani di Bova Marina affermano che “anche questo è un evento adatto solo a chi si vuole divertirsi per davvero”.