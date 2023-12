Cinema: dopo 40 anni “Vacanze di Natale” fa il boom e sbanca i botteghini

StrettoWeb

Sono trascorsi 40 anni da quando quello che poi sarebbe stato definito “cinepanettone”, ovvero “Vacanze di Natale“, è stato trasmesso per la prima volta al cinema. Ora, dopo ben quattro decadi, la pellicola di Vanzina ha battuto tutti al botteghino con la media copia più alta d’Italia e quasi 500.000 euro d’incasso in un solo giorno. Ieri, sabato 30 dicembre, in molte sale cinematografiche italiane si è registrato il sold out per la commedia cult di Natale firmata da Carlo Vanzina. Il film è prodotto dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e distribuita nelle sale, in versione restaurata e rimasterizzata, da Nexo Digital.

Ma non solo. Per i molti fan che non sono riusciti a rivederlo, il film in versione restaurata e rimasterizzata tornerà nelle sale solo per un altro giorno sabato 6 gennaio.

Vacanze di Natale: era il 1983

Uscito la prima volta nelle sale nel dicembre del 1983, “Vacanze di Natale” riconquista dunque il grande schermo per un’altra giornata unica: il Vacanze di Natale day è uno speciale appuntamento nelle sale pensato per radunare tutti i fan. “Vacanze di Natale”, scritto da Carlo ed Enrico Vanzina, è una commedia cult, spesso bistrattata ma altrettanto apprezzata.

La vicenda, ambientata a Cortina d’Ampezzo e ritmata da una colonna sonora che ha fatto epoca, fotografa con umorismo e leggerezza l’Italia degli anni ’80. E il cast è d’eccezione: Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Stefania Sandrelli, Karina Huff, Guido Nicheli, Riccardo Garrone, Mario Brega, Marilù Tolo, Antonellina Interlenghi, Moana Pozzi e tantissimi altri divertenti interpreti della commedia italiana.