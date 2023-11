Volley Reghion, con la Bricocity arriva la quarta vittoria in campionato

StrettoWeb

Seconda vittoria consecutiva per la Volley Reghion che, dopo aver vinto lo scorso weekend il match esterno contro la Com. Fer., si ripete davanti al proprio pubblico contro la BricoCity. Vittoria netta quella della formazione allenata da Cesare Pellegrino, che inanella il quarto successo in campionato e vola in quinta posizione, al termine di una giornata che ha dato altre precise indicazioni su quello che sarà il proseguo del torneo.

Nel match del PalaColor, la Reghion si è imposta 3-0 grazie ai parziali di 25-13, 25-18, 25-16, confermando quanto di buono visto in queste prime giornate di campionato. Surace in cabina di regia, capitan Fiorini e Sara Speranza bande, De Franco e la Panetta al centro, con Giulia Speranza opposta e Ponton libero la formazione schierata contro le siciliane, ripescate dopo la retrocessione subita lo scorso anno: non si è fidato dunque Pellegrino, che è riuscito a schierare il suo sestetto titolare grazie al recupero della Panetta, uscita anzitempo nel match di Palermo. Nei primi due set, l’equilibrio iniziale si è rotto a metà gioco, con le reggine brave ad amministrare e aumentare il vantaggio accumulato, mentre la conquista del terzo parziale è arrivata grazie all’ottimo avvio, seguito da una gestione tranquilla del punteggio.

“Siamo felicissime per questa vittoria in casa più che meritata – spiega Antonella De Franco, centrale della Volley Reghion e autrice del punto finale del match di sabato – abbiamo avuto qualche difficoltà nei primi due set, ma siamo state brave a non mollare ed a restare unite. Questo dimostra che siamo una squadra”. In virtù dei risultati maturati sugli altri campi, con la vittoria della capolista Modica in casa della V. Valley FuniviaEtna e del successo arrivato al tie-break da La Saracena contro la Races Finance, la Reghion adesso si trova appaiata in quinta posizione proprio col San Lucido, mentre la V. Valley adesso è lontana solo due lunghezze. Prossimo match di campionato in casa della Todo Sport VV, che vincendo in quel di Paola, non è più fanalino di coda.