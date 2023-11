Volley, l’Akademia Messina va a Brescia: di fronte una big, la Valsabbina Millenium

StrettoWeb

Dopo il successo nel doppio confronto casalingo con Pescara e Soverato e l’attuale terza posizione in classifica, l’Akademia Città Di Messina torna in trasferta contro una big del girone. Domenica 12 novembre, con inizio alle ore 17, le ragazze di coach Bonafede saranno di scena al Palasport Jimmy George di Montichiari (BS). Di fronte, le padrone di casa della Valsabbina Millenium Brescia. La formazione lombarda, costruita per tentare in salto in serie A1 fallito lo scorso anno nella finale play-off con l’Itas Trentino Volley, è reduce dal ko maturato nel derby con Busto Arsizio; grazie ai successi pieni con Padova, Pescara, Soverato, al punto strappato a Perugia nella prima giornata e al vittorioso tie-break contro Como, occupa il quarto gradino della graduatoria, proprio alle spalle di Messina, sopra di tre punti.

Dopo aver fallito il salto in A1 nell’ultimo atto della stagione, in estate l’organico ha subito un deciso restyling. Della passata stagione confermate solo tre atlete: la centrale Alice Torcolacci, la schiacciatrice Alice Pamio e l’opposto Sonia Ratti. Dai campionati di serie B sono arrivate la palleggiatrice Matilde Pinarello, il libero Matilde Tagliani e la schiacciatrice Francesca Pinetti. Per sostituire Josephine Obossa, la società ha puntato tutto sull’opposto israeliano di origine ucraina Polina Malik, proveniente da Macerata con cui ha disputato l’ultima stagione in A1, assente nell’ultima gara con Busto, a causa di un infortunio alla caviglia subito nel turno infrasettimanale con Como, e che la terrà lontano dai campi di gioco ancora per qualche settimana. Dalla serie A2 prelevate la schiacciatrice Cristina Fiorio, proveniente dalla Futura Busto Arsizio, la palleggiatrice Chiara Scacchetti dal Sassuolo, le centrali Margherita Brandi e Maria Adelaide Babatunde, rispettivamente dal Montecchio e da San Giovanni in Marignano, e la schiacciatrice Katarina Bulovic, lo scorso anno a Marsala. Da Conegliano in A1, invece, arriva il nuovo libero, Ylenia Pericati.

Quale head coach della squadra lombarda confermato Alessandro Beltrami, alla terza stagione sulla panchina bresciana e con trascorsi a Chieri, Novara, Bologna, Casalmaggiore, Modena, Scandicci, Filottrano e Montecchio. Nel suo palmares una Coppa CEV e una Coppa Italia di A2. Nella stagione 2009/10 è stato assistente allenatore della Nazionale tedesca. Con lui nello staff tecnico il suo secondo Mattia Cozzi, lo scoutman Marco Bolzoni e l’assistente Eugenio Cavallo.

Tra le migliori realizzatrici di questa stagione, la schiacciatrice Alice Pamio con 92 punti (83 in attacco, 1 muro e 8 ace) e la centrale Alice Torcolacci con 64 (43 in attacco, 16 muri e 5 ace). Nessun precedente tra le squadre. Ex della gara, il capitano di Akademia Città Di Messina, Melissa Martinelli che, nella stagione 2016/17, vestì la casacca delle leonesse, sempre in A2.

Confermata al termine della passata stagione, Sara Ciancio si sta rivelando elemento prezioso grazie ad una piena disponibilità nel mettersi in gioco secondo tempi e modalità richieste dalle esigenze di squadra: “Siamo contente dei punti riportati ma ancor più del percorso di crescita che stiamo facendo. La vittoria di domenica scorsa fa già parte del passato. Adesso, dobbiamo pensare alla prossima. Guardiamo già avanti”. L’atleta umbra trova sempre il modo per tornare utile alla squadra, non soltanto in gara ma anche nella determinazione e voglia con cui affronta ogni allenamento: “Cerco di dare il mio contributo come tutte le altre mie compagne. Questo è molto importante perchè significa che ognuna di noi, quando viene chiamata in causa, si fa sempre trovare pronta a dare il meglio di sé”. Uno dei punti di forza di Sara Ciancio il non essersi mai sentita una riserva: “Di questo dobbiamo dare merito a tutte le ragazze e, in particolare, al mister. Grazie a loro; dico solo questo”. Adesso inizia un trittico di gare tutto da vivere, a cominciare proprio dalla prossima trasferta di Brescia: “Domenica si aprirà un nuovo capitolo della nostra stagione. Affronteremo due trasferte a Brescia e Busto, in mezzo la gara in casa con Perugia. Già quella di domenica contro Brescia, che tra l’altro viene da una sconfitta contro Busto Arsizio, è molto importante. Cercheremo, già a partire dalla seduta video, di affrontarla con attenzione. Loro saranno sicuramente agguerrite e con tanta voglia di riscatto. Per questo motivo dovremo vivere questi giorni, che ci separano da domenica pomeriggio, con maggiore concentrazione del solito”.

Settimo turno crocevia di questa prima parte di campionato e che proporrà due scontri al vertice tra le prime quattro della classe. Oltre all’incrocio tra Brescia e Messina, altra gara sotto la lente quella del “PalaBarton” di Perugia: le locali avranno l’opportunità, battendole con un risultato netto, di scavalcare in classifica le cocche, attualmente a punteggio piano, mentre un’eventuale sconfitta manderebbe le ospiti in fuga solitaria. Da seguire con interesse, in prospettiva poole promozione, anche il confronto tra Talmassons e Como, attualmente quinta e sesta in classifica. Nella seconda parte del tabellone, sfida tra Soverato e Padova, entrambe alla ricerca del successo che possa sbloccare la stagione, mentre in Bologna Pescara, le felsinee dovranno vincere per sperare di avvicinare la quinta poltrona, distante sei lunghezze, e che servirà da spartiacque al termine della regular season.

Questi gli altri incontri del Girone A della settima giornata: Perugia-Busto Arsizio, Talmassons-Como, Soverato-Padova, Bologna-Pescara.

Classifica: Busto Arsizio 18, Perugia 16, Città Di Messina 15, Brescia 12, Talmassons 11, Como 9, Bologna 5, Soverato 3, Padova 1, Pescara 0

L’incontro, che sarà arbitrato dalla coppia Rachela Pristerà e Antonio Licchelli, sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma web volleyballworld.tv al seguente link: https://tv.volleyballworld.com/live/251320. Tutte le partite di Serie A2 femminile saranno visibili gratuitamente su Volleyballworld.tv semplicemente registrandosi alla piattaforma.