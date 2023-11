Grande vittoria per Giorgia Meloni: Moody’s promuove l’Italia, fiducia nei mercati e spread in discesa

StrettoWeb

Grande vittoria per l’Italia e per il Governo: la stabilità dei conti e la fiducia dei mercati della nazione vengono oggi confermate dal giudizio positivo dell’agenzia Moody’s e dallo spread sceso a 174 punti. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. “Servono rigore e serietà nella spesa pubblica per rilanciare la crescita e abbattere il debito“, aggiunge.

Se si pensa che solo un anno fa si riteneva, da più parti, che questo Governo sarebbe stato un dramma per il Paese e si prospettava un cataclisma per i conti pubblici, secondo quanto raccontavano i principali media nazionali ed internazionali, che descrivevano i membri del governo come estremisti incapaci, la risposta di oggi è una grande e importante vittoria. Non per il Governo ma per tutta la nazione. Oggi, i principali giornali nazionali e internazionali celebrano i successi del governo in politica estera ed economica.

Tante le reazioni da parte del mondo politico.

Giorgetti soddisfatto, “stiamo facendo bene”

“Accolgo con molta soddisfazione la pronuncia di questa sera. E’ una conferma che, seppure tra tante difficoltà, stiamo operando bene per il futuro dell’Italia. Quindi, alla luce del giudizio espresso da Moodys e delle altre agenzie di rating, ci auguriamo che le prudenti, responsabili e serie politiche di bilancio del governo, pur nelle legittime critiche di un sistema democratico, siano confermate anche dal Parlamento“. Così il ministro Giancarlo Giorgetti commenta la pronuncia di Moodys

Fazzolari: “Moody’s? Pessimo periodo per chi tifa contro l’Italia”

“Anche Moody’s promuove l’Italia, come avevano già fatto in precedenza le altre tre agenzie di rating. Premiate la serietà del governo Meloni e l’attenta gestione dei conti pubblici fatta dal ministro dell’Economia Giorgetti. L’immagine dell’Italia torna vincente e credibile dopo i disastri dei governi Pd – M5s. Pessimo periodo per chi tifa contro l’Italia“. Così Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario per l’Attuazione del programma di governo.

Albano: “grande soddisfazione”

‘‘La conferma del giudizio Baa3 all’Italia da parte di Moody’s, insieme alla decisione di rivedere in meglio l’outlook, da ‘negativo’ a ‘stabile’, è motivo di grande soddisfazione. Rappresenta una conferma dell’approccio serio, prudente e responsabile alle politiche di bilancio scelto dal Governo e una grande smentita per chi scommetteva sul nostro fallimento. Ora avanti spediti con l’approvazione della legge di Bilancio anche in Parlamento”. Così in una nota il sottosegretario all’Economia e Finanze Lucia Albano.

Osnato: “l’Italia è affidabile per cittadini e investitori”

“Un altro giudizio che, come già i precedenti, fa bene all’Italia. Adesso l’agenzia di rating potenzialmente più ostica nel giudizio sull’Italia, si avvicina alla valutazione delle altre: questa convergenza è, di per sé, un elemento di certezza e fiducia da parte degli investitori“. Così Marco Osnato (FdI), deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito, dopo che Moody’s ha confermato il rating dell’Italia e rilevato un outlook in miglioramento, da negativo a stabile.

“La nota che accompagna il giudizio sintetico dice cose a noi ben note, ma che vale la pena ribadire: il Paese è avviato lungo il sentiero della stabilità economica; abbiamo un sistema bancario ben solido; il debito pubblico è perfettamente sotto controllo”, prosegue l’esponente di FdI. “Senza dubbio, occorre tenere conto delle raccomandazioni: ridurre il deficit e il debito, da un lato, e continuare a sfruttare le opportunità del Pnrr, dall’altro. Due fronti su cui gli ultimi documenti di finanza pubblica, nonché l’interlocuzione con Bruxelles, parlano forte e chiaro“, aggiunge.

“Ha ragione il presidente Meloni nel sostenere che esistono due Italie: una immaginaria, alla quale crede soltanto chi si abbevera da certa propaganda, e una reale, che appare agli occhi dei cittadini e dei mercati internazionali. Siamo orgogliosi, in Parlamento come al governo, di lavorare per la seconda“, conclude Osnato.

Filini (FdI): “e dopo Moody’s psicodramma a sinistra”

“Moody’s migliora l’outlook italiano che da negativo diventa stabile, segno di una marcata inversione della parabola discendente inaugurata dai governi precedenti. La politica economica del governo Meloni viene promossa a pieni voti da tutte le agenzie di rating, scatenando uno psicodramma a sinistra, dove i gufi dell’Italia speravano nel downgrade e nell’impennata dello spread“. Lo sottolinea il deputato FdI Francesco Filini.

“Il merito di Meloni – aggiunge – è stato quello di utilizzare in modo virtuoso ogni centesimo a disposizione, non sperperando più i soldi degli italiani in inutili bonus, superbonus, sussidi a pioggia e marchette varie. La serietà in Italia è tornata di moda“.

Lupi (Nm): “Moody’s promuove la serietà della manovra”

“Anche Moody’s promuove la serietà del governo e la concretezza della legge di bilancio, non solo confermando il giudizio, ma alzando l’outlook e valutando positivamente le prospettive. Le cassandre sono state smentite e i mercati internazionali guardano con maggiore fiducia al nostro paese. Da Moody’s arriva anche una lezione per tutti, non bisogna mai tifare contro il proprio paese, ma, anche dall’opposizione, lavorare per sostenere gli interessi nazionali“. Lo afferma il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi.

Fitto: “Moody’s conferma la serietà della nostra politica”

“Il giudizio dell’agenzia di rating Moody’s conferma, qualora ce ne fosse stato bisogno, la serietà e la credibilità internazionale della politica economica del presidente Meloni e del governo“: così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.

“Un giudizio che premia anche la capacità ed il senso di responsabilità con cui il ministro Giorgetti sta gestendo i conti pubblici, da ultimo con una legge di stabilità che coniuga al meglio la necessità di stimolare crescita economica con l’opportunità di assicurare la stabilità e la sostenibilità delle finanze pubbliche” aggiunge Fitto.

“Il giudizio di Moody’s costituisce infine anche un importante ed autorevole indicazione sulla rilevanza del lavoro che il governo sta portando avanti nella gestione e nell’attuazione del Pnrr“, conclude Fitto.