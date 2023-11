Violenza sulle donne: Maria Antonietta Rositani alla scuola primaria di Catona

StrettoWeb

In occasione degli eventi della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, domani martedì 28 novembre c.a.., alle ore 16:00, presso la scuola primaria di Catona centro, si terrà un incontro con la Maria Antonietta Rositani, come madrina d’eccezione in un evento volto a sensibilizzare i più giovani verso un tema così cruciale come quella della violenza sulle donne.