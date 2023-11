Violenza sulle donne, Maria Antonietta Rositani alla scuola primaria di Catona: “qui per spiegare ai ragazzi cos’è l’amore”

StrettoWeb

Importante evento presso la scuola primaria di Catona “Radice – Alighieri” di Reggio Calabria, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Nel pomeriggio di ieri si è svolto un incontro con Maria Antonietta Rositani, madrina d’eccezione in un evento volto a sensibilizzare i più giovani verso un tema così cruciale come quella della violenza di genere: “dobbiamo andare nelle scuole per spiegare ai ragazzi cosa è l’amore. Ringrazio le associazioni che hanno organizzato questo evento che è fondamentale”.

Reggio Calabria, Rositani: "dobbiamo andare nelle scuole per spiegare ai ragazzi cosa è l'amore"

Teresa Pavone, presidente dell’associazione culturale Melany Art, ai microfoni di StrettoWeb, ha detto: “i ragazzi hanno portato avanti due progetti importanti “una panchina per sperare” e “l’amore non lascia vivere”. Ringraziamo l’istituto e la sua dirigente per aver sostenuto queste iniziative di sensibilizzazione”.

Violenza sulle donne, iniziativa alla scuola primaria di Catona: le parole di Teresa Pavone

La docente Maria Labate, ha spiegato il significato dei quadri prodotti da i ragazzi: “ogni ragazzo ha dato vita ad un disegno artistico per dire no alla violenza sulle donne. Gli studenti hanno puntato a lanciare un messaggio chiaro: l’amore deve lasciare impronte di pace e di condivisione”.

Reggio Calabria, la docente Labate: "l'amore deve lasciare impronte di pace e condivisione"