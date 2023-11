Viola-Rende, Seck: “Reggio bellissima, i tifosi vogliono vederci vincere”

StrettoWeb

La Pallacanestro Viola è al lavoro. Il nuovo obiettivo è riuscire a rialzarsi immediatamente dopo la sconfitta di Ragusa e conquistare il derby di Calabria contro Rende, in programma domenica alle ore 18:00 al PalaCalafiore. Nel pregara ha parlato Omar Seck, duttile “combo-guard” a disposizione di Coach Cigarini. Le sue sensazioni in vista della gara.

La forza del gruppo

“Sta andando molto bene. Con i miei compagni posso tranquillamente affermare che si è formato un bel gruppo dentro e fuori dal campo. Il calore della città è meraviglioso e si ‘tocca con mano’ sin dal primo giorno.

Siamo in crescita. Siamo un gruppo molto giovane e lavoriamo tanto sul miglioramento individuale e collettivo: possiamo dare ancora tantissimo“.

Il ko all’overtime a Ragusa

“Un peccato. Il nostro sforzo per rimontare si è fatto sentire nel momento clou. Eravamo un po’ a corto di fiato complice lo sforzo precedente. Abbiamo giocato una grande gara. Tanta fatica per riprenderli ma, nel complesso, è stata una gara, da parte nostra di alto livello“.

La gara contro Rende

“Reggio ha voglia di vederci vincere. Ad ogni partita abbiamo sempre, ‘toccato con mano’, un incremento costante del numero della gente che ci viene a vedere. E’ il nostro ‘sesto uomo’ ed abbiamo bisogno della gente di Reggio“.

La posizione in classifica

“Siamo agli inizi del campionato ed è presto per fare bilanci.

Sapevamo di essere una buona squadra e sapevamo di avere grandi margini di crescita unita a tanta gioventù. Mi aspettavo di poter giocare le prime posizioni ma non di essere così in alto“.

Differenze tra la vecchia B e quella attuale

“Differenze minime. Probabilmente la quantità di squadre che si giocano le prime posizioni. Nella passata stagione c’erano molte più squadre pronte per competere ad alti livello. In questo torneo meno ma è tosta comunque“.

Reggio Calabria

“Reggio è bellissima. Il centro abitato, la storia e la cosa bella che tutti ci conoscono. Tutti ci spronano a far meglio e si augurano si possa, tramite noi, rivedere la Viola ad alti livelli. Non possiamo deluderli“.