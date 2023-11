Viola, Maksimovic sicuro: “a Ragusa per vincere. Con Tyrtyshnik avremmo battuto l’Orlandina”

StrettoWeb

“La stagione sta andando bene, la classifica lo dice. L’obiettivo era portare gente al PalaCalafiore. Speriamo vengano sempre più tifosi, noi li aspettiamo numerosi. Siamo pronti per vedere il palazzetto ancora più pieno“. Come dare torto a Mateja Maksimovic, playmaker della Pallacanestro Viola capolista con 6 vittorie raccolte in 7 giornate, in striscia di 5 successi consecutivi.

L’ultimo è arrivato contro Castanea, gara dominata dai reggini: “siamo stati sempre in vantaggio, nel primo quarto siamo andati quasi sul +20 – spiega Maksimovic intervistato dall’ufficio stampa neroarancio -. Loro non sono riusciti a rientrare, non glielo abbiamo permesso. Abbiamo dimostrato di essere lì con la testa e l’abbiamo portata a casa“.

Trasferta a Ragusa

La prossima non sarà una gara facile. I reggini sono attesi dall’insidiosa trasferta di Ragusa, una delle squadre più forti del campionato. “Contro Ragusa mi aspetto una gara tosta e difficile. – ammette Mateja – Noi andiamo lì a giocarcela, per vincere. Non abbiamo paura di nessuno, siamo primi in classifica. Secondo me sarà una bella prova per noi, dobbiamo dimostrare chi siamo e mettere un punto“.

Come sarebbe finita?

A proposito di gare complicate e avversarie forti, l’Orlandina fin qui è stata l’unica squadra in grado di fermare la Viola. Ma mancava Tyrtyshnik, non ancora tesserato a causa di qualche lungaggine burocratica. “Con Tyrtyshnik in campo contro l’Orlandina potevano cambiare le cose. Lo sta facendo vedere anche lui. – afferma con decisione Maksimovic – È il miglior marcatore del campionato, è un bravissimo ragazzo, un bravissimo compagno di squadra e anche un bravissimo giocatore. Lo sta dimostrando alla grande, come potete vedere. Noi siamo stracontenti.

Sono dispiaciuto che non lo abbiamo avuto contro l’Orlandina, loro sono una squadra tosta ed esperta, secondo me poteva dare una grande mano e se ci fosse stato lui potevamo portarla a casa. Ma è andata: non pensiamo al passato, ora pensiamo ad andare avanti sempre e alla prossima partita contro Ragusa“.

Chi ben comincia…

Ma un inizio così positivo Maksimovic se lo aspettava? “Sinceramente sì. Avevo molta fiducia sin dall’inizio, quando abbiamo fatto le amichevoli c’era una buona energia, una buona chimica di squadra, siamo uniti, siamo insieme, lo facciamo vedere in campo. Siamo uniti anche fuori dal campo. Ovviamente dobbiamo migliorare in tante cose, siamo una squadra giovane, partendo da me dobbiamo migliorare tanto, ma sono contento per quello che stiamo facendo“, conclude.