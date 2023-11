Viola-Castanea: la presentazione del match, info ticketing e dove seguire la gara

StrettoWeb

Voglia di vincere ancora: La Pallacanestro Viola, nuova capolista del girone ospita il Castanea Basket di Messina. Si riaprono le porte del PalaCalafiore di Reggio Calabria. Domenica significativa e tutta da vivere per gli sportivi e gli amanti del basket. La Pallacanestro Viola scende in campo alle ore 18.

Reggini carichi ed entusiasti per il proficuo cammino fin qui prodotto. Capitan Binelli e soci vogliono continuare il trend positivo, coinvolgere la gente di Reggio e fare punti. Il quintetto di Coach Cigarini cerca il poker di vittorie consecutivo, successo che rappresenterebbe la sesta vittoria su sei gare giocate.

Dall’altra parte del rettangolo di gioco ci sarà un Castanea ferito dopo la prima sconfitta stagionale tra le mura amiche subita per opera degli Svincolati Milazzo. Quattro punti in classifica su sei partite giocate per gli uomini dell’ex Pallacanestro Messina, Dani Baldaro.

Chakir è il reduce dalla splendida promozione della passata stagione. Caroè, ex giovanili Viola è la stella, Bellomo il regista ed il polacco Ferenc il giocatore più impattante.

Info Ticketing e dove vedere la partita

Otre ad essere aperta la campagna abbonamenti stagionale, i tagliandi della gara sono disponibili online su Vivaticket (rivenditore ufficiale Bcenters e domenica dalle ore 16.30 al Botteghino, con la raccomandazione di arrivare per tempo per non rischiare tempi di attesa). Come di consueto, StrettoWeb seguirà LIVE la gara dal palazzetto raccontando le azioni più belle ai propri lettori.

La gara verrà trasmessa in diretta condivisa sulla pagina social della Viola grazie al media partner ufficiale del club, Reggioacanestro (Rac) con la telecronaca di Giovanni Mafrici.

La sfida, verrà trasmessa sempre in diretta, sul canale 87 del Digitale Terrestre dalla Tv Ufficiale del Club Videotouring, in radio sulle frequnze 104,4 e sui social. I direttori di gara saranno Arbitrano i signor Alessandro Lorefice di Ragusa e Calogero Cappello di Porto Empedocle.