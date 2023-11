Viola, capitan Binelli: “pubblico reggino un lusso, vogliamo tutti al PalaCalafiore”

StrettoWeb

Il record è di cinque su sei: un “penta-cammino” con una sola sconfitta che vale la vetta della classifica per la Pallacanestro Viola. Morale altissimo ed una sfidante gara domenicale in programma, alle ore 18 al PalaCalafiore in casa contro Castanea Basket. Reggio Calabria suona la carica ed è pronta a colorarsi di nero-arancio. Ecco le impressioni del capitano Thomas Binelli, decisivo, a suon di triple nella gara vinta nel turno infrasettimanale.

Innanzitutto, che gara è stata contro la Fortitudo Messina?

“Gara ostica contro una squadra che ci ha messo seriamente in difficoltà. Nei primi tre quarti non abbiamo ingranato. Abbiamo fatto il loro gioco, adeguandoci alla loro corsa. Siamo stati bravi ad invertire il trend nell’ultima frazione. Questo successo ci pone in vetta alla classifica e ne siamo fieri. Vogliamo continuare a vincere. Eravamo consapevoli fosse una gara difficile. La Fortitudo sta ingranando. Era, probabilmente a livello psicologico la gara più difficile che potevamo affrontare. Volevamo fortemente confermarci come una testa di serie del girone e non era missione facile contro “la fame” dei giovani di Coach Cavalieri. Abbiamo tirato fuori gli artigli quando serviva“.

Il prossimo turno contro il Castanea?

“Sarà lunga e difficile come la sfida vinta contro Fortitudo e come tutte le partite che affronteremo. A Messina siamo stati sostenuti da un pubblico da favola, un vero lusso per questa categoria. Mi aspetto che Reggio Calabria e la gente del PalaCalafiore possa rispondere presente in massa“.