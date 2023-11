Il vice ministro Sisto a Reggio Calabria, Cannizzaro: “Ponte sullo Stretto e riforma della Giustizia sono imprescindibili”

StrettoWeb

Nella sala Monteleone gremita, nel Consiglio Regionale della Calabria, si è svolto nel tardo pomeriggio di oggi a Reggio il convegno dal titolo “Una Giustizia giusta“, alla presenza del vice ministro alla Giustizia, il Senatore Francesco Paolo Sisto. A introdurre e moderare l’incontro l’onorevole Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. Sono seguiti i saluti dell’avvocato Saveria Cusumano, Presidente Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, e dell’avvocato Rosario Maria Infantino, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria. Dopo gli interventi dell’On. Tommaso Calderone e dell’On.Pietro Pittalis, ha concluso l’incontro il vice ministro Sisto.

Cannizzaro ha posto l’accento sulla necessità che la Nazione ha di cambiamento in tema di giustizia. “Se questa partita non la vinciamo in questa stagione non la vinciamo più“, ha dichiarato. “Su due cose questo Governo non può prescindere, ovvero la costruzione del Ponte sullo Stretto e la riforma della Giustizia“. Tanti i temi trattati, importanti per l’Italia ma ormai quasi vitali per la Calabria, che detiene il record di ingiuste detenzioni. Si è parlato di necessità di dare un stop al processo mediatico che sbatte il mostro in prima pagina prima delle sentenze; si è parlato di separazione della carriera del magistrato, di scioglimento indiscriminato e quasi selvaggio dei consigli comunali, di interdittiva antimafia, di intercettazioni.

Tutti temi caldi e indispensabili da trattare in una Calabria che è tra le regioni che conta il maggior numero di vittime di malagiustizia. Di seguito le interviste complete:

Il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto a Reggio Calabria

Giustizia: intervista a Francesco Cannizzaro

Giustizia giustia: l'onorevole Pietro Pittalis