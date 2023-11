La Vibonese risponde al Trapani: ufficiale l’attaccante Pietro Terranova (più di 50 gol in Serie D)

StrettoWeb

Dopo i colpi del Trapani delle scorse settimane, è la Vibonese a rispondere sul mercato pescando nuovamente dagli svincolati post FC Lamezia Terme. Il club rossoblu, che sta battagliando per la vetta proprio insieme a granata e Siracusa, si è infatti assicurata l’attaccante Pietro Terranova, classe ’94. “Professione attaccante – si legge nel comunicato della società – il neo calciatore rossoblù, grazie alla sua versatilità, è capace di adattarsi ad ogni posizione del tridente offensivo. Tra le sue qualità il tiro dalla lunga distanza sia di destro che di sinistro. Per lui, giocatore di categoria da più di 50 gol in D, anche un’esperienza in C con il Picerno e in National League di Gibilterra”.

Il Direttore Generale Antonello Gagliardi: “siamo felici di accogliere Pietro Terranova, un ragazzo dalle qualità tecniche ed umane che sposano a pieno la nostra visione di calcio a 360 gradi. Siamo certi che darà una grossa mano alla squadra in campo e nello spogliatoio”.