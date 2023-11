“Viaggio al centro delle Competenze”: domani la presentazione a Messina

StrettoWeb

Domani, giovedì 9 novembre, alle ore 10.30, nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca, presenti il sindaco Federico Basile, gli assessori alle Politiche Giovanili e alla Formazione Liana Cannata e alle Politiche Scolastiche Pietro Currò e la delegata del Provveditore agli Studi Agata Tringali, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Viaggio al centro delle Competenze: dalle Soft alle Hard Skills per l’ingresso nel mondo del lavoro”, promossa dall’assessorato alle Politiche Giovanili, con il supporto dell’assessorato alle Politiche Scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina VIII Ambito e il Centro per lo Sviluppo del Turismo Culturale per la Sicilia – Messina Tourism Bureau. L’evento, che si svilupperà al Palacultura Antonello su tre giorni: 15, 27 e 28 novembre, è organizzato nell’ambito del programma YOUNGME e del progetto ImprendoME, ed offre un’opportunità unica per gli studenti e i giovani messinesi di acquisire, far emergere e sviluppare le proprie competenze, fondamentali per il mondo del lavoro.

Prima tappa di questo viaggio, mercoledì 15 novembre, a partire dalle 9.30, presso il Palacultura, con info point delle realtà giovanili tra le più attive sul territorio che si confronteranno con gli studenti di scuola. Inoltre, nel corso della mattinata, è previsto un incontro pubblico con la presenza di un personaggio di spicco molto seguito dal pubblico giovanile che parlerà dell’importanza che ricoprono oggi le competenze nella vita di tutti i giorni, nella scuola e nel lavoro. Tutte le attività previste dalla manifestazione sono gratuite e rivolte principalmente al pubblico giovanile under 35.