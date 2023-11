Viabilità sul Viale San Martino a Messina, Cacciotto: “ecco perchè abbiamo abbandonato la commissione”

StrettoWeb

“Quella che doveva essere semplicemente una seduta di Commissione Consiliare (la I^), tra Commissari al Consiglio Comunale e Commissari della Terza Municipalità per affrontare un tema importante e particolarmente sentito, la viabilità e la mobilità del Viale San Martino, tratto compreso tra Viale Europa e Villa Dante, ha purtroppo avuto un triste epilogo che ha costretto il sottoscritto ed i Consiglieri della Terza Municipalità presenti ad abbandonare l’aula di Palazzo Zanca (tranne un collega di area Basile – De Luca)”. E’ quanto afferma il Presidente della Terza Municipalità, Avv. Alessandro Cacciotto. “Il Presidente della I^ Commissione Consiliare, Consigliere Salvatore Papa, convocava per la data odierna il sottoscritto ed i Consiglieri della Terza Municipalità e il Rappresentante dei sottoscrittori della petizione.

Questa mattina, alle ore 9:30 all’apertura dei lavori di Commissione, il sottoscritto ed i Consiglieri della Terza Municipalità ed il Rappresentante dei sottoscrittori della petizione si presentavano per esporre ai Commissari la questione oggetto della petizione. Il Presidente della Commissione Papa dava la parola al sottoscritto che introduceva l’argomento lasciando dopo pochissimi minuti la parola al collega Mario Barresi anche nella sua qualità di Presidente della Commissione Viabilità e Mobilità della Terza Municipalità. Barresi argomentava per pochissimi minuti l’argomento all’o.d.g. lasciando la parola al rappresentante dei sottoscrittori la petizione Dott. Salvatore Petrella il quale a sua volta rendeva edotti i presenti sul contenuto e motivazioni della petizione. A questo punto si apriva il dibattito, o meglio il monologo del Consigliere Giuseppe Trischitta il quale, attaccando Presidente e Consiglieri della Terza Municipalità, sosteneva, sostanzialmente, che la nostra presenza era per propaganda politica, chiedendo se il Comitato spontaneo dei sottoscrittori della petizione fosse politicizzato, che Presidente e Consiglieri della Municipalità utilizzano le istanze dei cittadini per fare politica, invitando il Comitato a rivolgersi direttamente al Sindaco (che nulla sapeva della petizione a suo dire) senza passare per la Municipalità e che è singolare che un Comitato vada a braccetto con la Municipalità; infine adduceva che la Municipalità non avesse, nei termini, elaborato rilievi alla nuova mobilità e viabilità dell’Amministrazione.

Seguivano poi altri interventi in aula, per lo più espressione dell’Amministrazione, con i quali si manifestava una certa perplessità sull’abbinamento Municipalità – Comitato. Per fortuna altri consiglieri Comunali di “opposizione” all’Amministrazione prendevano le difese della Terza Municipalità. Quest’ultima, fatto assai grave, né per il tramite del sottoscritto né per il tramite dei Consiglieri Municipali, riuscivano, nonostante le “accuse” ricevute a prendere più parola, tenuto conto che alle continue richieste di poter replicare, anche per fatto personale, ricevevano un secco no dal Presidente di Commissione. Dopo un breve allontanamento, rientrava in aula il Consigliere Trischitta che veniva “assecondato” per la seconda volta dal Presidente di Commissione nel prendere la parola, dopo il precedente intervento fiume“, spiega Cacciotto.

“A questo punto, il sottoscritto ed i Consiglieri della Terza Municipalità, mortificati da quanto accaduto in aula e “imbavagliati” abbandonavano l’aula seguiti da diversi Consiglieri comunali di opposizione. Fatta questa lunghissima ricostruzione dei fatti, quanto accaduto oggi è triste e grave per svariati motivi. Noi il confronto con l’Amministrazione Comunale lo avevamo avuto. Come preannunciato anche al Vice Sindaco, volevamo semplicemente rendere edotta la Commissione Consiliare del contenuto della petizione e c’è stato sostanzialmente impedito trasformando un semplice confronto in attacchi politichi e denigrando il ruolo della Municipalità. Avremmo voluto solo dire, se ne avessi avuto la possibilità sia io che i miei colleghi, che gli articoli 4 e 5 del regolamento sul decentramento funzionale, votato dal Consiglio Comunale, prevede forme di consultazione e partecipazione popolare attraverso, anche e non solo, petizioni (cosa che abbiamo fatto). Ciò conferma che, purtroppo, alcuni consiglieri comunali non conoscono il Regolamento sul Decentramento“, sottolinea Cacciotto.

“Avremmo voluto solo dire, se ne avessi avuto la possibilità sia io che i miei colleghi, che non utilizziamo i cittadini per fini politici ma ci onoriamo di rappresentare le loro istanze, stando in mezzo alla gente, sul territorio, ascoltando e cercando di veicolare le loro esigenze. Avremmo voluto solo dire, se ne avessi avuto la possibilità sia io che i miei colleghi, che l’Amministrazione Comunale, come dimostrano gli incontri sull’argomento, al di là dell’accoglimento delle richieste della petizione, si è dimostrata sempre disponibile al confronto per il tramite del Vice Sindaco e che dunque l’incontro di oggi voleva solo essere un coinvolgimento dei Commissari al Consiglio Comunale chiedendo loro, se lo avessero ritenuto opportuno e condivisibile, di sposare la causa dei residenti e commercianti. Avremmo voluto solo dire, se ne avessi avuto la possibilità sia io che i miei colleghi, che gli atti in materia della nuova viabilità e mobilità non passano e non sono passati al vaglio della Municipalità e che dunque la stessa non si è potuta esprimere in termini istituzionali“, evidenza Cacciotto.

“Purtroppo l’incontro di oggi è stato spostato su binari che nulla avevano a che fare con l’o.d.g. e dispiace che il Presidente della Commissione Papa non sia stato in grado di coordinare i lavori con imparzialità come il Presidente di Commissione è tenuto a fare, non dissociandosi mai da certe affermazioni che sul piano politico hanno ferito la Terza Municipalità ed imbavagliando la Municipalità che nonostante le richieste di poter spiegare, precisare, replicare alle accuse mosse è stata messa in un angolo a tacere e subire. Dispiace, quanto accaduto oggi in aula, anche per l’impegno, al di là dei risultati ad oggi raggiunti, che il Sindaco di Messina Federico Basile, sin dal giorno del suo insediamento, ha voluto dare alla materia del decentramento amministrativo e del ruolo delle Municipalità, nominando ben due assessori. Evidentemente, al di là dell’iter che dovrebbe portare al nuovo regolamento sul decentramento funzionale che viene “spacciato” come la soluzione ma che a parere dello scrivente soluzione non lo è, è del tutto evidente che parte dei consiglieri del suo colore politico, remano dalla parte opposta”, rimarca Cacciotto.

“A questo punto è altresì evidente che ad essere stato mortificato non è stato solo il Consiglio della Terza Municipalità ma anche il progetto del Sindaco relativamente al decentramento e questo è altresì un fatto altrettanto grave e che merita una attenta riflessione che certamente non sfuggirà al primo Cittadino. Resta chiaro che la Terza Municipalità, dopo oggi, prende ancora più consapevolezza delle proprie qualità e capacità, continuando ancora di più nella propria azione politica, stando in mezzo alla gente e capace di mettere in piedi ragionamenti e proposte valide nell’interesse della collettività, proposte e ragionamenti che probabilmente oggi ad alcuni consiglieri comunali, per fortuna pochi, non interessavano. Infine siamo certi che tanti Consiglieri Comunali oggi presenti avranno condiviso la nostra decisione di abbandonare l’aula vista l’impossibilità di continuare ringraziando tutti coloro che per solidarietà ci hanno seguito ed anche quelli che pur rimanendo in aula hanno compreso le nostre ragioni”, conclude Cacciotto.