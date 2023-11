Il Catanzaro cerca il rilancio in casa della vicecapolista Venezia: i convocati di Vivarini, out in 3

StrettoWeb

Il Catanzaro viene da due sconfitte consecutive. E’ il momento più difficile dall’avvio di campionato, ma non di certo drammatico, considerando la classifica, gli obiettivi e le prestazioni contro Como e Modena, comunque due avversari importanti. Di certo non aiuta il prossimo, di avversario, domani sera in anticipo. La squadra di Vivarini, infatti, sarà di scena a Venezia, vicecapolista.

Per la sfida del Penzo l’allenatore dei calabresi ha convocato 22 calciatori. Restano fuori in tre: Scognamillo squalificato, Verna infortunato e anche Donnarumma.