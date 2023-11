Uomo disperso nel Parco del Pollino, continuano senza sosta le ricerche

StrettoWeb

Ancora senza esito del 73enne disperso lo scorso sabato a Cerchiara, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. Le ricerche del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria continuano senza sosta, ma dell’uomo non vi è traccia. Per tale ragione, il CNSAS ha diramato info dettagliate in modo da poter contribuire al ritrovamento. Ecco quanto si legge: “lui è Francesco Pesce, di anni 73 di Cerchiara di Calabria.

Uscito di casa nel pomeriggio del 18 novembre a cercar funghi. Non vi ha più fatto rientro. Chiunque avesse informazioni o lo avesse visto può contattare la Stazione dei Carabinieri di Cerchiara di Calabria, tel: +39 0981 991004. Ogni dettaglio può risultare utile ai fini delle ricerche”.