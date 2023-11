Uccide la moglie a colpi di mazza da baseball: l’ennesimo terribile femminicidio

StrettoWeb

E’ accaduto di nuovo. Un altro, l’ennesimo, femminicidio si è consumato a Salsomaggiore Terme, nel parmense. Una donna di 66 anni è stata uccisa dal marito a colpi di mazza da baseball.

Le sue grida di aiuto, solo per un caso fortuito, hanno richiamato una donna carabiniere fuori servizio, che è intervenuta e ha fermato il marito. Purtroppo però per la donna, soccorsa sul posto dagli operatori sanitari sopraggiunti, non c’è stato nulla da fare.

L’omicida è stato portato in caserma, a disposizione dell’autorità giudiziaria.