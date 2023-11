Tropea incanta il web internazionale: meta ideale per “Travel+Leisure”

StrettoWeb

“Tropea sembra avere un modo di incantare la gente. Conosciuto come la Perla del Tirreno, questo borgo suona come una sirena. Durante la nostra permanenza lì, ho sentito la sua attrazione irresistibile – e non sono l’unica”. Sono, queste, le suggestioni e le esperienze affidate alle colonne del portale di viaggi e lifestyle internazionale travelandleisure.com da una freelance originaria degli States e trapiantata in Italia.

“Esprimiamo apprezzamento – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – per la bella fotografia che questa testimonianza rende al lettore capace di cogliere le sfumature diverse di una destinazione con reputazione sempre più internazionale. “Quando vivi in Italia – si legge – è facile diventare un po’ snob riguardo alle spiagge – scrive Laura Itzkowitz– e le spiagge di Tropea, lungo la Costa degli Dei, sono tra le migliori che abbia mai visto”.

Best city to visit in Italy?

Qual è secondo voi la migliore città da visitare in Italia tra Roma, Milano, Capri, Firenze, Palermo, Cagliari, Venezia, Napoli, Positano, Tropea o Bari? All’interrogativo posto da Growing up Italian hanno risposto in quasi 14 mila e il post ha fatto registrare 3416 commenti e quasi mille condivisioni.

Growing up Italian è l’esperimento di marketing promosso da tre cugini, provenienti da una famiglia italiana molto numerosa che vive a Brooklyn. Michela, Sabino e Rocco hanno deciso di creare una pagina Instagram, con 1,5 milioni di follower, da dedicare alla comunità italiana nel mondo, oggi molto seguita.