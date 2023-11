Travolta e uccisa sulle strisce, Catania in lutto: i funerali di Chiara Adorno

StrettoWeb

“Chiara è una fiaccola che ha brillato, ha donato la sua luce e lo ha fatto con la saggezza che è propria del Vangelo. Si può essere saggi anche a 18 anni e Chiara lo era, non soltanto ha saputo far brillare la sua vita ma anche quella degli altri“. E’ quanto detto da don Luca Saraceno, che ha presieduto il funerale nella chiesa madre di Solarino, nel Siracusano, di Chiara Adorno, la studentessa di 19 anni che martedì sera è stata investita. La giovane era a Catania in via Andrea Doria quando è stata travolta prima da una moto e poi da una autovettura in viale Andrea Doria a Catania. I conducenti dei due mezzi sono attualmente iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Catania che coordina le indagini. Il reato ipotizzato è omicidio stradale.

La chiesa per contenere tutti i fedeli molti dei quali sono stati costretti a rimanere fuori. Tutti vicini al padre, alla madre e alla sorella. Presente al rito anche il sindaco di Solarino, Giuseppe Germano. Un lungo applauso ha accolto la bara all’uscita dalla chiesa.