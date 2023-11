StrettoWeb

Tragedia sfiorata questa mattina a Fiumefreddo di Sicilia, dove un’auto, guidata da un 80enne, ha attraversato un passaggio a livello in chiusura, rimanendo colpito dall’asta che ha letteralmente distrutto il parabrezza.

L’80enne, rimasto illeso, era riuscito a superare i binari e, per fortuna, non è rimasto colpito dal treno in transito. Sul posto le forze dell’ordine.