Tragedia ferroviaria a Corigliano-Rossano, la Calabria piange: i messaggi di cordoglio

La tragedia ferroviaria di Corigliano-Rossano ha scosso gli animi di tutta la Calabria. L’incidente, il cui bilancio è di 2 vittime e almeno 8 feriti, ha toccato la comunità locale e l’Italia intera che si stringe intorno alla nostra regione in questo momento terribile. Tantissimi infatti, i messaggi di cordoglio da parte delle istituzioni.

Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro: “inaccettabile tragedia”

“Apprendo con sgomento della morte di due persone nel tragico incidente tra un treno regionale e un camion nei pressi di Corigliano Rossano. Maria Pansini era una nostra concittadina molto stimata e apprezzata da tutti quelli che la conoscevano. A nome di tutta la città, esprimo il più profondo cordoglio, stringendomi attorno al dolore della famiglia e dell’intera comunità del quartiere marinaro in cui viveva. Chiediamo alle autorità competenti di fare luce il prima possibile su questa nuova e inaccettabile tragedia”.

Giuseppe Graziano (Azione) : “momento di profondo dolore”

“Oggi non è una buona giornata, mi stringo attorno ai familiari delle due vittime del gravissimo incidente ferroviario di Corigliano-Rossano in questo momento di profondo dolore. Hanno purtroppo perso la vita la capotreno Maria Pansini, 60 anni di Catanzaro Lido e un giovane marocchino di 24 anni, Said Hannaoi, che era alla guida del camion, pare rimasto bloccato sui binari dopo aver attraversato il passaggio a livello in località Thurio”.

L’On Furgiuele (Lega): “grande tristezza”

“È un giorno di grande tristezza per il grave incidente ferroviario avvenuto in località Thurio a Corigliano Rossano. Mi stringo al dolore delle famiglie delle vittime”.

Molinaro (Lega): “è il momento del lutto e del dolore”

“Sono vicino alle famiglie di coloro che hanno perso la vita nell’incidente ferroviario di ieri sera in località Thurio a Corigliano Rossano. Adesso e’ il momento del lutto e del dolore. Occorre continuare ad investire in sicurezza nelle ferrovie, per i lavoratori, cittadini, operatori, passeggeri”.

Il cordoglio dei sindacati: “interventi urgenti per scongiurare simili tragedie”

“Le segreterie regionali esprimono vicinanza alle famiglie della collega Capotreno e dell’autista del camion che hanno perso la vita nel grave incidente ferroviario avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi di Thurio (CS), dove un treno

regionale all’altezza di un passaggio a livello si è scontrato con un veicolo su gomma, per cause in corso di accertamento. Nella mattinata di oggi unitamente alle Segreterie Nazionali, valuteremo di adottare adeguate ed immediate misure di protesta da parte di TUTTI I FERROVIERI del Gruppo F.S., ai sensi dell’art. 2 comma 7 della Legge 146/90, per rivendicare appropriati interventi urgenti che possano scongiurare simili tragedie”.

Il cordoglio del Presidente di Ferrovie Calabria: “mi stringo al dolore dei familiari”

Il Presidente di Ferrovie della Calabria, ing. Ernesto Ferraro, esprime cordoglio per le vittime dell’incidente ferroviario avvenuto ieri nei pressi di Thurio (CS). “E’ con grande dolore che apprendo delle vite spezzate di due lavoratori, tra cui un ferroviere, mentre si trovavano sul posto di lavoro”. Una delle due vittime era la capotreno FS del convoglio, un regionale che collega la frazione Sibari di Cassano allo Ionio e Corigliano Rossano, mentre la seconda il conducente del camion, che viaggiava da solo.

“Al di la delle responsabilità che sono in corso di accertamento, – conclude Ernesto Ferraro – mi stringo attorno al dolore delle famiglie delle vittime e al personale di FS per la perdita di una cara collega di lavoro”.