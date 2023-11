Tragedia in Calabria: trattore si ribalta, operaio muore schiacciato

StrettoWeb

Terribile incidente sul lavoro a Corigliano-Rossano: un’altra giovane vita spezzata che lascia troppo presto la sua comunità. Un 31enne del luogo è morto in contrada Thurio di Corigliano, mentre lavorava nei campi a bordo di un trattore. Il giovane, operaio per un’azienda agricola, è deceduto nella tarda mattinata di oggi: il mezzo si è ribaltato e lo ha schiacciato, facendolo spirare sul colpo. Sul luogo sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Reparto Territoriale per i rilievi del caso. Ancora da chiarire la dinamica che ha provocato questa immane tragedia.