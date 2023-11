Terribile incidente mortale a Catania: coppia travolta due volte sulle strisce, morta una 18enne

StrettoWeb

Un dramma si è verificato ieri sera lungo la circonvallazione di Catania, in viale Andrea Doria. Una giovane di soli 18 anni è morta e un uomo è rimasto gravemente ferito. In base alla ricostruzione fatta dagli inquirenti giunti sul posto, i due stavano attraversando sulle strisce pedonali, nei pressi del Policlinico, quando è sopraggiungo uno scooter Honda che li ha investiti.

L’impatto mortale, però, sarebbe avvenuto con una Fiat Punto, che camminava a velocità sostenuta e ha travolto i due già a terra. Per la giovane non c’è stato nulla da fare e i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne la morte. L’uomo è stato subito soccorso e trasportato in ospedale dove versa in condizioni gravi.