Terribile incidente in provincia di Messina: due operai precipitano da un ponteggio

Un altro terribile incidente sul lavoro in provincia di Messina: due operai, di 52 e 58 anni, sono caduti stamani da un ponteggio mentre effettuavano lvori di ristrutturazione dell’edificio di Piazza Fulci a San Filippo del Mela. I manutentori infatti, sono impegnati nella riqualificazione dello stabile dell’ex scuola elementare, convertito in centro polifunzionale. Immediati i soccorsi che ha trasportato i feriti all’ospedale di Milazzo: uno dei due, secondo quanto trapelato finora, sarebbe in codice rosso a causa di un grave trauma cranico. Sul posto presente la Polizia di Stato, coordinata dal comandante Filippo Pancrazi, e i Carabinieri per i rilievi del caso: al momento è sconosciuta la causa della rovinosa caduta, avvenuta da circa due metri di altezza.