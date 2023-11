Tennistavolo, Top Spin Messina-Bagnolese: a Villa Dante si chiude il girone d’andata

StrettoWeb

Ultimo impegno del girone d’andata per la Top Spin Messina WatchesTogether. Domani (venerdì 1 dicembre), a Villa Dante (ingresso libero), con inizio fissato alle ore 18, la compagine del presidente Giorgio Quartuccio affronterà davanti ai propri tifosi la Paninolab Bagnolese nella gara valida per la settima giornata di Serie A1 maschile di tennistavolo. Niagol Stoyanov, Matteo Mutti, Antonino Amato, Marco Rech Daldosso e Tommaso Giovannetti sono a quota 7 in classifica, bottino frutto di due vittorie e tre pareggi, alle spalle di Apuania Carrara (9) e Marcozzi (8), ma i sardi sono già scesi in campo nell’anticipo.

Nell’organico della Paninolab Bagnolese, formazione con due punti in graduatoria, spicca la presenza di Jordy Piccolin, ex amatissimo della Top Spin. Il giocatore bolzanino, oggi numero 9 del ranking nazionale, ha vissuto in riva allo Stretto tre indimenticabili stagioni da protagonista, dal 2018 al 2021, contribuendo al primo e storico scudetto del club, oltre a due Coppe Italia e due Supercoppe. Daniele Pinto (numero 7), l’italo-argentino Francisco Sanchi (n. 14) e il romeno Andrei Teodor-Istrate i suoi compagni di squadra in questa stagione.

La Top Spin Messina WatchesTogether prepara questa sfida casalinga con la massima concentrazione. I ragazzi allenati dal tecnico Wang Hong Liang, coadiuvato in panchina da Marcello Puglisi, puntano infatti a chiudere il 2023 al secondo posto, con una vittoria da centrare davanti ai propri tifosi. Queste le parole della vigilia di Matteo Mutti, attuale numero uno italiano: “Vogliamo vincere, dobbiamo riprenderci il secondo posto. Sarà una partita importante, l’obiettivo è chiudere l’anno nel migliore dei modi. Il pareggio di Prato, nell’ultima gara, ci sta davvero stretto, dovevamo vincerla e abbiamo avuto le chances per riuscirci, però è arrivato quel risultato e adesso bisognerà dare tutto domani. La Bagnolese? Non sarà per niente semplice. Con Piccolin ci conosciamo bene, essendoci affrontati tante volte in questi anni”.

Il programma della 7ª giornata di Serie A1:

Marcozzi-Il Circolo Prato 2010 4-1 (già giocata)

1/12 ore 18 Top Spin Messina WatchesTogether-Paninolab Bagnolese

3/12 ore 11 GG Teamwear Sant’Espedito Napoli-Apuania Carrara

Riposa: Tennistavolo Norbello.

Classifica: Apuania Carrara* 9 punti, Marcozzi 8, Top Spin Messina WatchesTogether*, Tennistavolo Norbello 7, Paninolab Bagnolese*, Il Circolo Prato 2010 2, GG Teamwear Sant’Espedito Napoli* 1. *una gara in meno.