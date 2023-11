Teatro Emanuele di Messina, pubblicato l’avviso di selezione pubblica di un dirigente

StrettoWeb

Con Deliberazione del commissario straordinario dott. Orazio Miloro è stato approvato l’avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato e pieno di n. 1 unità di personale con qualifica dirigenziale.

Il provvedimento, reso oggi possibile grazie all’adozione da parte del Teatro di tutti gli atti regolamentari che disciplinano la funzionalità di un ente di diritto pubblico, nonché al superamento per i contratti a termine dei vincoli regionali di divieto a nuove assunzioni, è stato proposto dal sovrintendente avv. Gianfranco Scoglio, ed intende colmare, in sede di prima applicazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’ente, la vacatio della figura dirigenziale di cui il Teatro di Messina è sprovvista dal 2010 e risulta necessaria ed indispensabile al completamento del fabbisogno organico emerso dal Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025, in conformità all’art. 7 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Le modalità di partecipazione alla selezione e del relativo svolgimento sono disciplinate dall’avviso consultabile e scaricabile da ieri sul sito istituzionale www.teatrovittorioemanuele.it, e rimarrà pubblicato fino a giovedì 21 dicembre.